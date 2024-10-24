25 қазан Республика күні
  • 24 Октября, 14:59
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл на саммит БРИКС

Сегодня, 13:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев прибыл на саммит БРИКС Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
158

Глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо" для участия в XVI Саммите БРИКС+, передаёт BaigeNews.kz.

Самое читаемое

Наверх