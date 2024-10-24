Токаев прибыл на саммит БРИКС
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
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Глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо" для участия в XVI Саммите БРИКС+, передаёт BaigeNews.kz.
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