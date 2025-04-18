Токаев прибыл в Мангистаускую область
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передаёт BaigeNews.kz.
Президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.
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