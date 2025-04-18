LIVE LIVE
LIVE
  • 18 Апреля, 12:45
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл в Мангистаускую область

Сегодня, 12:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев прибыл в Мангистаускую область Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
104

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передаёт BaigeNews.kz.

Президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.  

Самое читаемое

Наверх