Сегодня, 12:02

Сегодня, 12:02

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передаёт BaigeNews.kz.

Президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.