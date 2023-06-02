Токаев прибыл в Кыргызстан

Фото: пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в город Чолпон-Ату в Кыргызстане для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы Акорды.

В аэропорту Президента Казахстана встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Фото пресс-службы Акорды

Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.