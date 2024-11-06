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Токаев прибыл в Кыргызстан на саммит Организации тюркских государств

Сегодня, 11:42
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В аэропорту "Манас" Главу нашего государства встретил председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров", - говорится в сообщении.

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