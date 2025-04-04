  • 4 Апреля, 10:47
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Токаев прибыл в Конгресс-центр Самарканда

Президент будет участвовать в саммите.

Сегодня, 10:32
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:32
Сегодня, 10:32
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Фото: Акорда

Глава государства прибыл в Конгресс-центр Самарканда для участия в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз", передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.

Ближе к вечеру 3 апрея сообщалось, что Токаев встретился с Мирзиёевым, где обсуждались вопросы саммита и двустороннего сотрудничества.

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