Токаев прибыл в Конгресс-центр Самарканда
Президент будет участвовать в саммите.
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
70Фото: Акорда
Глава государства прибыл в Конгресс-центр Самарканда для участия в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз", передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.
Ближе к вечеру 3 апрея сообщалось, что Токаев встретился с Мирзиёевым, где обсуждались вопросы саммита и двустороннего сотрудничества.
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