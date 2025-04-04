Глава государства прибыл в Конгресс-центр Самарканда для участия в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз", передаёт BaigeNews.kz.



Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.