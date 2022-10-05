Токаев прибыл в Караганду

Президент Казахстан с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. В сообщении говорится, что началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью.

"Карагандинская область – не только географический, но и индустриальный центр нашей страны. В регионе много горно-металлургических и угледобывающих производств, играющих важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля и около половины меди нашей республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики", - сказал президент на встрече.

По словам главы государства, в общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране.

"Вместе с тем в данном направлении область располагает хорошими возможностями для развития. В июле текущего года на расширенном заседании Правительства я говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли. Диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры", - отметил Токаев.

Президент заверил, что задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.