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Токаев прибыл в Караганду Сегодня, 11:04
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Токаев прибыл в Караганду

Президент Казахстан с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. В сообщении говорится, что началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью. 

"Карагандинская область – не только географический, но и индустриальный центр нашей страны. В регионе много горно-металлургических и угледобывающих производств, играющих важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля и около половины меди нашей республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики", - сказал президент на встрече.

По словам главы государства, в общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране.

"Вместе с тем в данном направлении область располагает хорошими возможностями для развития. В июле текущего года на расширенном заседании Правительства я говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли. Диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры", - отметил Токаев.

Президент заверил, что задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.

"В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - сказал он.

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#рабочая поездка #Токаев
Журналист
Сегодня, 11:04
201
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