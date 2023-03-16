Токаев прибыл в Анкару

Фото: Telegram-канал Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Здесь глава государства примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) и проведёт встречу с президентом Турции.

В ходе саммита будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.