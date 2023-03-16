main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Telegram-канал Aqorda Сегодня, 00:08
239
Сегодня, 00:08
239
Фото: Telegram-канал Aqorda

Токаев прибыл в Анкару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Здесь глава государства примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) и проведёт встречу с президентом Турции.

В ходе саммита будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

Видео: Telegram-канал Aqorda
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:08
239
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх