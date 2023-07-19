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akorda.kz Сегодня, 08:02
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Сегодня, 08:02
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Фото: akorda.kz

Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, передаёт BaigeNews.kz.

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Сегодня, 08:02
126
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