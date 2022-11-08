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Фото: el.kz

Токаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область

Во вторник, восьмого ноября, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

"Сегодня началась рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Атыраускую область", - говорится в сообщении. 

Во время встречи с общественностью региона он заявил, что Атырауская область должна стать ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа.

"Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера. Входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95% своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта. Это неприемлемая ситуация. Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок. Нефтехимический сектор весьма привлекательный для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции", - сказал президент.

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#Президент Казахстана #визит #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:38
207
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