Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита запланировано посещение ряда культурных, туристических и промышленных объектов региона.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.