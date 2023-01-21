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Акорда Сегодня, 11:06
145
Сегодня, 11:06
145
Фото: Акорда

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона.

Видео: t.me/aqorda_resmi
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#президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:06
145
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