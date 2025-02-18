Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту имени Королевы Алии Главу нашего государства встретили Принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

В рамках визита состоятся переговоры с Королём Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.