Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданию
В аэропорту его встретили принц и премьер-министр.
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
141Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В международном аэропорту имени Королевы Алии Главу нашего государства встретили Принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.
В рамках визита состоятся переговоры с Королём Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.
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