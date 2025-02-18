  • 18 Февраля, 22:14
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Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданию

В аэропорту его встретили принц и премьер-министр.

Сегодня, 21:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту имени Королевы Алии Главу нашего государства встретили Принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

В рамках визита состоятся переговоры с Королём Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.

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