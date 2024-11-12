Токаев прибыл на Всемирный климатический саммит
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
123Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион для участия во Всемирном климатическом саммите, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главу государства встретили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.
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