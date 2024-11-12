  • 12 Ноября, 12:07
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл на Всемирный климатический саммит

Сегодня, 11:31
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион для участия во Всемирном климатическом саммите, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главу государства встретили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.

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