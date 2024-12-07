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Токаев прибыл на открытие конференции Doha Forum

Сегодня, 11:57
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Акорда Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальную церемонию открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар. Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.

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