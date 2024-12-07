Токаев прибыл на открытие конференции Doha Forum
Сегодня, 11:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
49Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальную церемонию открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар. Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.
Самое читаемое
- Шесть сёл СКО живут без сотовой связи и интернета
- Директоров 50 атырауских школ отправили на стажировку в Европу
- Отец-тренер и подарок от Токаева: история шестилетней чемпионки мира из Экибастуза
- Досрочное снятие пенсии: какие пороги будут действовать в 2025 году
- Тело женщины нашли в сумке в одном из дворов Алматы