Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальную церемонию открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар. Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.