Отвечая на вопросы журналиста газеты "Ana tili", Касым-Жормарт Токаев высказался по поводу политических реформ в стране и дал оценку работе депутатов Парламента. BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из интервью.

– Вы неоднократно заявляли о непрерывном характере наших реформ. На первом Форуме работников сельского хозяйства намекнули на новые инициативы и решения, которые будут приняты для дальнейшей модернизации страны. О каких инициативах идет речь? Будут ли продолжены политические реформы?

– Реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, – это продуманная стратегия, исходящая из запросов граждан и долгосрочных интересов страны, политической конъюнктуры здесь нет.

Базовые политические реформы уже проведены. Они активно обсуждались в обществе и, в конечном итоге, были поддержаны большинством граждан. Результат этих реформ –открытость и эффективность ключевых политических институтов, усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти и, главное, расширение и активизация участия граждан в политической жизни.

Напомню, по итогам июньского референдума 2022 года обновилась треть статей Конституции, что показывает масштаб проведенных преобразований. Многие реформы находятся в процессе реализации. Таким образом, вектор задан, повестка ясна, первые результаты уже получены. Но реформы – это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного спроса. Реформы есть и будут неотъемлемой частью государственного строительства.

В посланиях мною высказываются актуальные инициативы, касающиеся дальнейшего развития нашего государства. На заседаниях Национального курултая, как правило, акцентирую внимание на самых острых вопросах, волнующих наших граждан. Так будет и в этом году.

– Появилась информация, что готовится фундаментальная реформа, предусматривающая переход Казахстана к парламентской системе государственной власти. Насколько это реально?

– Парламентская система, безусловно, имеет право на существование. В ряде европейских и даже азиатских стран она пустила глубокие корни. Но в целом универсальной формулы власти не существует, каждое государство при выборе политической системы исходит из исторического контекста, национального менталитета, политической практики. Мой аппарат внимательно изучает мировую практику. Согласитесь, парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода.

Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана.

Ни я, ни все мы не имеем права принимать решение, идущее во вред стабильному, устойчивому развитию нашего государства. Здесь ошибаться ни в коем случае нельзя. В конце концов, все конституционные нововведения, реформирование Парламента, выборы акимов сел, районов и городов, создание Национального курултая и, самое главное, упор на верховенство закона – все это надежная гарантия против политического застоя.

– В этой связи скажите, будут ли в нашей стране досрочные парламентские выборы, о которых сейчас начали говорить и писать?

– Знаю, такие прогнозы существуют. Полагаю, информационная шумиха создается намеренно. Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с Парламентом. На мой взгляд, депутаты Парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается Правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий.

На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства.

Полный текст интервью можно почитать здесь.