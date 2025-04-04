Сегодня в рамках саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" в Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил ключевые инициативы и предложения, направленные на развитие сотрудничества в области торговли, энергетики, технологий, науки и безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Торговля и экспорт

Президент отметил готовность Казахстана значительно нарастить экспорт в страны Европейского Союза, особенно по 175 товарным позициям, общая стоимость которых превышает 2 млрд долларов. Также Казахстан играет важную роль в обеспечении ЕС нефтью, на долю страны приходится около 13% импорта, большая часть которого транспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Токаев подчеркнул важность поддержки ЕС в обеспечении стабильной работы КТК, а также развивает альтернативные маршруты для транспортировки сырья.

Энергетика и транспортировка

Президент рассказал о значимых энергетических проектах, в том числе сотрудничестве с такими европейскими компаниями, как Total, Eni и Svevind, по развитию проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и "зеленого" водорода. Казахстан также совместно с Узбекистаном и Азербайджаном приступил к реализации масштабного проекта по строительству линии передачи "зеленой" энергии через Каспий для рынка ЕС.

Токаев отметил, что Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики ЕС, включая уран, титан, медь, литий и кобальт. В 2024 году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому маршруту увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн, а к 2027 году планируется достичь 10 млн тонн.

Технологии и инновации

Глава государства сообщил о создании Международного консультативного совета по искусственному интеллекту при Президенте Казахстана, а также о реализации программы по подготовке 100 тысяч IT-специалистов. В Астане активно создается высокотехнологичный центр AlemAI, а также предложено создать на базе Astana Hub Инновационный кампус "ЦА – ЕС", который станет важным шагом для развития инноваций в регионе.

Наука и образование

Токаев предложил создать Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, а также выдвинул инициативу разработки образовательной программы "Erasmus+ для Центральной Азии". Программа будет нацелена на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта, управления водными ресурсами, биотехнологии и других стратегически важных областях.

Международная политика и безопасность

Президент подчеркнул важность сдержанности и ответственности в условиях глобальной нестабильности, призвав все государства следовать Уставу ООН и общепризнанным принципам международного права. В этом контексте Токаев поддержал деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и отметил значимость мирного разрешения конфликтов. Президент Казахстана также выразил поддержку началу переговоров по урегулированию ситуации в Украине, несмотря на всю сложность проблемы.

Саммит "ЦА – ЕС" стал важной платформой для обсуждения путей укрепления сотрудничества и развития совместных инициатив в ключевых сферах для Центральной Азии и Европейского Союза.