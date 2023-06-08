Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Международного форума "Астана", заявил, что несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Во многом этот форум соответствует культуре и истории великой евразийской степи. Мы гордимся этим наследием. Именно из непрерывного обмена товарами, достижениями культуры и идеями сложилась уникальная национальная идентичность Казахстана и его особый бренд многостороннего сотрудничества. Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии. Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и обеспечиваем исключительные условия для ведения бизнеса в Казахстане", - сказал глава государства.

Как отметил Токаев, наша страна надеется на взаимную ответственность со стороны зарубежных партнеров. По его словам, в этом заключаются основные принципы политики Казахстана.

"В свою очередь это создает равные права и возможности для малых и средних предприятий, которые играют очень важную роль в экономическом развитии нашей страны. В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40 процентов. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, наше стремление к диверсификации укрепляется. Мы наблюдаем рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение. Мы приглашаем всех, кто заинтересован в поиске новых возможностей для делового и экономического партнерства", - заявил президент.

Так, глава государства привел в пример Срединный коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским Союзом, который открывает новые возможности для торговли и инвестиций.

"Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров через Индийский океан почти вдвое. Хочу также подчеркнуть ключевую роль Казахстана в инициативе "Пояс и путь", которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов. Мы стремимся к укреплению физической взаимосвязи между государствами и людьми, присутствующими здесь сегодня, а также к укреплению связей между нашими сообществами в качестве партнеров и друзей. Учитывая все эти факторы, сегодня мы можем сказать, что Казахстан является действительно глобальным, а главное, надежным торгово-экономическим партнером".

Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

"Наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Мы решительно выступаем за ядерное разоружение и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий", - сказал он.

Он подчеркнул, что Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии со штаб-квартирой в Астане стало авторитетным механизмом для решения региональных и глобальных проблем. Мы активно участвуем в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане. Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - пояснил он.

Во время выступления Токаев отметил, что Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами.

"Мы намерены наращивать региональное сотрудничество с братскими странами Центральной Азии. Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения "Нового Справедливого Казахстана". За очень короткий период времени мы реформировали наши институты, ограничили полномочия президента, внесли изменения в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, искоренили коррупцию", - сказал он.

По его мнению, современный Казахстан отличается от того, каким он был, скажем, два года назад.