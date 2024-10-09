Токаев предложил создать новую систему безопасности в Казахстане

В Астане стартовал Форум молодых религиозных лидеров. Открывая мероприятие, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев огласил поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Поздравляю вас с октрытием первого форума молодых религиозных лидеров. Два года назад на седьмом Съезде лидеров молодых и религиозных религий мной предложена идея актуализации новых инструментов для активизации его работы. Данное предложение было поддержано делегатами Съезда единогласно. В настоящее время успешно реализуется ряд новых инициатив в данном направлении", - сказано в обращении.

Также Президент подчеркнул, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий считается уникальной площадкой.

"Съезд стал уникальной площадкой, продвигающей мир и согласие, устанавливающей гармонию цивилизаций. Привлечение к этому важнейшему делу молодежи - веление времени. Поскольку подрастающее поколение всегда является вестником созидания и новаторства. Сотрудничество молодых людей в сфере религии непосредственно влияет на определение духовного будущего всего человечества. Сейчас из-за геополитических противоречий в мире возникли различные вызовы. В этот переменчивый период весьма важным является формирование новой системы безопасности. При этом религиозные лидеры играют особую роль. А участие в этом деле молодежи несомненно придаст новый импульс данной работе. Великий казахский мыслитель Абай завещал нам понятие целостный человек, используемое сегодня на английском языке. Это подразумевает нравственно обагащенного, образованного, честного человека с высокими духовными ценностями. поэтому я призываю молодых стать целостным человеком, вносить свой вклад в развитие мира. Желаю удачи вам удачи в работе форума. Пусть на пути добра вам всегда сопутствует успех", - отметил Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к молодым религиозным лидерам.