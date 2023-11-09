Токаев предложил России сотрудничать в продвижении халал-сельхозпродукции

Президент отметил, что в АПК Казахстана планируют наращивать выпуск конкурентной экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам халал. Об этом он заявил, выступая в режиме видеоконференции перед участниками XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уверен, на сегодняшнем форуме будут выработаны новые согласованные подходы по обеспечению продовольственной безопасности наших стран на принципах равноправия и учёта интересов друг друга. В этой связи хотел бы обратить внимание на ряд, на наш взгляд, актуальных вопросов", - сказал президент.

Во-первых, он сделал акцент на вопросе индустриализации аграрного сектора Казахстана.

"Мы ставим задачу в течение трёх лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Для её решения начата реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объём производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик, общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на сумму 2,7 триллиона тенге", - озвучил планы глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для нашей страны в приоритете выпуск конкурентной экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам халал.

"Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности, в нее входят 37 государств с совокупным населением более 1,5 миллиарда человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халал продукции на этом огромном рынке. Мы приглашаем российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении", - отметил он.

Также президент отметил, что на недостаточную реализацию нашего промышленного и экспортного потенциала во многом влияет транспортно-логистические ограничения.

"Потеря собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в наших странах достигает 40%. Поэтому важным направлением нашего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры, хранение - в том числе элеваторы, овоще- и фруктохранилища. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на один миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем", - сказал он.

Глава государства добавил, что у Казахстана есть перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока.