Токаев предложил обязать предприятия закупать казахстанские товары и услуги

Ещё одной приоритетной задачей, которую необходимо решить в ближайшее время, Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение реальной индустриализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность, активно осваивающая сегмент средних и верхних переделов. В то же время о наличии множества больших препятствий в этом направлении говорит низкий уровень выживаемости предприятий. У нас только четверть компаний остаётся на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70-80 процентам. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане. Но здесь есть и другие аспекты. Например, в текущих условиях многие государства активно применяют меры по защите и поддержке внутреннего рынка. Нужно смелее и шире перенимать передовой опыт. Это я говорю правительству", - сказал глава государства на встрече с бизнесменами в Акорде.

Он напомнил, что в Казахстане созданы благоприятные условия для локализации производства – предоставляются налоговые преференции и льготные кредиты, а также помощь в сбыте продукции. Однако реальная доля местного содержания при выпуске товаров пока низковата.

"Мы, по сути, продолжаем субсидировать импорт. Понимаю, это естественное явление на начальном этапе становления производств, поэтому относимся к указанной проблеме как к болезни роста. Лучше иметь такое производство, чем никакое. Правительство должно внимательно и предметно заниматься вопросом повышения уровня локализации. Дошло до того, что в долю местного содержания некоторые компании включают затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу. Такая показуха нам абсолютно не нужна. Здесь роль "Атамекен" должна быть более активной и полезной", - заявил президент.

При этом следует активно применять кооперационный принцип, стимулирующий крупные производства выпускать продукцию с использованием отечественных комплектующих, узлов и деталей.

"В машиностроительной отрасли государственные меры поддержки должны быть поэтапно переориентированы с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. В целом, все крупные предприятия, получающие государственные заказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги. Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трёх лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнёры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах", - сказал глава государства.

Важным двигателем роста и диверсификации отечественной экономики, по его мнению, должна стать нефтесервисная отрасль.

"Сегодня по проектам Тенгиз, Кашаган и Карачаганак проектирование (инжиниринг) выполняется в зарубежных странах. Это касается и проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. Понятно, что в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование. Это закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов. Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и пяти процентов. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он отдельно отметил, что речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнёрами.

"Мы работали и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями. По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования. Предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний. Принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия", - сказал президент.

Помимо решения социального вопроса, поддержка и продвижение наших компаний в рамках международных нефтегазовых проектов может принести значительные валютные поступления. Такой подход широко практикуется в мире.