Токаев: Правительство и акимы должны пересмотреть свое отношение к работе

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства отметил, что правительство и акимы должны пересмотреть свое отношение к работе, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства подчеркнул, что правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются, считает президент.

"В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы одходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики.

Сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития. В прошлогоднем Послании мною уже обозначены магистральные направления новой экономической политики. Сегодня я остановлюсь на ряде актуальных задач текущей экономической повестки", - сказал президент.