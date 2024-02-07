Токаев: Правительство и акимы должны пересмотреть свое отношение к работе
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства отметил, что правительство и акимы должны пересмотреть свое отношение к работе, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства подчеркнул, что правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются, считает президент.
"В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы одходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики.
Сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития. В прошлогоднем Послании мною уже обозначены магистральные направления новой экономической политики. Сегодня я остановлюсь на ряде актуальных задач текущей экономической повестки", - сказал президент.
Заседание проходит с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – воздержались.