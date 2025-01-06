Токаев пожелал детям из QazSwimAcademy стать олимпийскими чемпионами
Глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.
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Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки по столице посетил современный спортивный центр QazSwimAcademy, передаёт BaigeNews.kz.
По словам директора центра, данный уникальный комплекс предоставляет возможность осуществлять полный спектр подготовки пловцов. В распоряжении детей и взрослых пять бассейнов различной длины: один 50-метровый, два 25-метровых и два 10-метровых. Групповые занятия проводятся по 25 дисциплинам, также имеется профессиональный тренажерный зал.
Особое внимание уделено высокотехнологичному оснащению академии. В бассейнах используется испанское оборудование для автоматического анализа состава воды и точной дозировки реагентов, обеспечивающих эффективное обеззараживание и высокий уровень безопасности.
Кроме того, объект оборудован специализированными тренажерами, которые позволяют развивать необходимые для плавания навыки и укреплять различные группы мышц.
Обращаясь к юным воспитанникам комплекса, Глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.
"Желаю вам успехов и стать олимпийскими чемпионами. Спорт очень важен для поддержания здоровья и прославления нашей страны на международных соревнованиях. Надеюсь, вы будете очень успешными спортсменами и, самое главное, достойными гражданами нашей страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Президент посетил международную школу KIS Astana.
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