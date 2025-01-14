Токаев поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии
Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Хорватии.
Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28Сегодня, 11:28
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz..
В своей телеграмме Президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.
Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.
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