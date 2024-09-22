Токаев поздравил женскую сборную по шахматам
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
95Фото: Kazakhstan Chess Federation
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную по шахматам, которая завоевала "серебро" на Шахматной Олимпиаде в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz.
В последнем туре казахстанки сыграли вничью с командой США со счётом 2:2 и набрали 18 очков.
"Поздравляю женскую сборную Казахстана с завоеванием серебряных медалей Всемирной шахматной Олимпиады – 2024. Это выдающийся успех казахской шахматной школы и ее замечательных представительниц. Желаю нашим спортсменам новых достижений!" – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, в команду вошли: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Каирбекова.
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