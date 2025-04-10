В преддверии Дня работников науки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения ученых, поздравив их с профессиональным праздником. В своем выступлении глава государства подчеркнул важность науки для процветания страны и отметив усилия ученых, работающих в различных областях, передаёт BaigeNews.kz.

Президент рассказал о важности развития науки в стране, выразив благодарность настоящим ученым за их вклад в создание инновационного и устойчивого будущего. Он отметил, что наука в Казахстане переживает период обновления и модернизации. Токаев напомнил о создании нового Закона "О науке и технологической политике", который направлен на улучшение управления наукой, а также о значительном увеличении финансирования научных проектов.

"Государство предпринимает конкретные меры по развитию науки. Мы вложили значительные усилия в модернизацию Академии наук, присвоили ей статус высшей научной организации и обновили инфраструктуру", — отметил президент.

Президент подчеркнул стратегическую роль науки в развитии страны, а также выделил несколько ключевых направлений, таких как ядерная энергетика, искусственный интеллект и другие перспективные области.

Он добавил, что Казахстан обладает уникальным потенциалом в области ядерных технологий и искусственного интеллекта, и поставил задачу укрепить исследовательскую инфраструктуру, модернизировать образование и усилить научную работу.

"Залогом успеха нашей страны в этой области должен стать человеческий капитал – талантливые и образованные граждане. Поэтому мы будем усиливать подготовку IT-специалистов, обучать навыкам владения искусственным интеллектом школьников и студентов. И таких перспективных направлений в отечественной науке много. В целом, для поступательного развития науки необходима консолидация усилий государства и бизнеса, университетов и научных центров", — заключил Токаев.

Ранее президент подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки.