  • 21 Января, 00:37
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Токаев поздравил Трампа с вступлением в должность президента США

Трамп возглавил Белый дом второй раз.

Сегодня, 00:00
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 00:00
Сегодня, 00:00
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Фото: akorda.kz

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Дональду Трампу по случаю его вступления в должность президента США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В послании выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и США в сферах энергетики, ядерного нераспространения и международной безопасности", – сообщается в пресс-релизе.

Cообщалось, что Дональд Трамп в Вашингтоне принёс присягу и официально стал президентом США. Он возглавил Белый дом второй раз. Первый срок продолжался с 2017 по 2021 год.

Дональд Трамп в инаугурационной речи заверил, что на посту президента США будет стремиться быть миротворцем, отправит астронавтов на Марс и объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями.

Он заявил, что "начинается золотой век Америки" и он сделает страну снова великой.

"Наш суверенитет будет возвращён... Главным приоритетом будет создание свободной, процветающей нации. Америка скоро станет более великой, более сильной", – сказал он на церемонии инаугурации.

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