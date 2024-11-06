Токаев поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
144Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере.
"Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что Трампа уже поздравляют мировые лидеры.
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