Токаев поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере.

"Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Трампа уже поздравляют мировые лидеры.