  • 27 Июля, 23:04
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил Сметова с "золотом" Олимпиады в Париже

Сегодня, 21:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Olympic.kz Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
149
Фото: Olympic.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил дзюдоиста Елдоса Сметова с первым для страны "золотом" Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой  медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развивается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа — победа всего нашего народа!" — написал Глава государства на своей странице в Х.

Напомним, Сметов дошёл до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020. Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.

На данный момент в активе Казахстана две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Самое читаемое

Наверх