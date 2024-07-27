Токаев поздравил Сметова с "золотом" Олимпиады в Париже

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил дзюдоиста Елдоса Сметова с первым для страны "золотом" Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развивается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа — победа всего нашего народа!" — написал Глава государства на своей странице в Х.

Напомним, Сметов дошёл до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020. Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.

На данный момент в активе Казахстана две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.