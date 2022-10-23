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akorda.kz Сегодня, 15:53
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Фото: akorda.kz

Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

"Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", — написал в телеграмме президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.

Президент Казахстана сердечно поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

"Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене.

Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", — отмечается в телеграмме.

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#президент #Китай #международные отношения
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:53
135
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