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Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
"Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", — написал в телеграмме президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.
Президент Казахстана сердечно поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
"Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене.
Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", — отмечается в телеграмме.
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