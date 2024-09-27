Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами, передаёт BaigeNews.



Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.



Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса.