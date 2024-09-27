  • 27 Сентября, 11:36
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

Сегодня, 10:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
113

В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами, передаёт BaigeNews.

Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса.

Самое читаемое

Наверх