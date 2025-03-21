Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы поздравления по случаю праздника Наурыз мейрамы главам ряда государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поздравил с праздником Наурыз Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Президента Ирака Абдула Латифа Рашида и Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

В своих поздравительных телеграммах Глава государства подчеркнул, что этот весенний праздник, символизирующий возрождение природы, также тесно связывает народы узами многовековой дружбы, братства и взаимного уважения. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что духовные ценности Наурыза будут способствовать дальнейшему наращиванию межгосударственного взаимодействия на благо достижения общих целей и задач.

Напомним, на имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций.