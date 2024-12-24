Токаев поздравил с днём рождения президента Азербайджана
Об этом сообщили в Акорде.
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Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.
"Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.
Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне", - отметили в Акорде.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара.
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