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Токаев поздравил с днём рождения президента Азербайджана

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 14:43
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
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Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

"Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.

Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне", - отметили в Акорде.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара.

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