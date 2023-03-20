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ФТК Сегодня, 10:15
209
Сегодня, 10:15
209
Фото: ФТК

Токаев поздравил Рыбакину с победой на престижном турнире

Президент на своей странице в инстаграм поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на кортах Индиан-Уэллса, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира! – написал Касым-Жомарт Токаев.

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#Рыбакина #Токаев #поздравление
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:15
209
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