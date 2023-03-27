Токаев поздравил Рахмонова с блестящей победой на UFC

Глава государства принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе. Как отметил глава государства, воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодёжь вести здоровый образ жизни.

Касым-Жомарт Токаев пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.

В свою очередь Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый приём. Он также заверил президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны.