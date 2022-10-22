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  • Токаев поздравил Путина с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ
Токаев поздравил Путина с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ Сегодня, 15:16
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Токаев поздравил Путина с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

"За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях. Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря в ашему огромному личному вкладу как главы российского государства.

Токаев отметил, что Россия – надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны.

"Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", – говорится в поздравлении.

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#дипломатия #поздравление #Токаев #Путин
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:16
43
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