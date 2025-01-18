  • 18 Января, 11:30
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Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской границе

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.

Сегодня, 11:00
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Акорда Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 20-летия Договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на Акорду.

"Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.

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