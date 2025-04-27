Токаев поздравил президента ЮАР с Днём свободы
Он пожелал народу страны благополучия и процветания.
Сегодня, 09:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
122Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником – Днём свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.
Глава государства пожелал Президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Мужчина после инсульта забыл родной язык
- В Риме хоронят Папу Франциска: кто приехал проститься с понтификом
- Работы по защите от паводка в Тепличном ведут круглосуточно
- Казахстанцы смогут проходить онкоскрининги вне зависимости от статуса ОСМС
- Неизвестные с помощью ИИ распространяют фейки от имени акимов