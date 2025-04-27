Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником – Днём свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Глава государства пожелал Президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.