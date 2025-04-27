  • 27 Апреля, 10:46
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Токаев поздравил президента ЮАР с Днём свободы

Он пожелал народу страны благополучия и процветания.

Сегодня, 09:30
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником – Днём свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Глава государства пожелал Президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.

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