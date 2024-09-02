Токаев поздравил президента То Лама с Днём независимости Вьетнама
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
65Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента То Лама с Днём независимости Социалистической Республики Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на Акорду.
В своей телеграмме Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув тёплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнёрстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.
Президент пожелал То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.
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