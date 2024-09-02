  • 2 Сентября, 21:23
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил президента То Лама с Днём независимости Вьетнама

Сегодня, 21:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
65
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента То Лама с Днём независимости Социалистической Республики Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув тёплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнёрстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.

Президент пожелал То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.

Самое читаемое

Наверх