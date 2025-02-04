  • 4 Февраля, 11:39
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил президента Шри-Ланки с Днем независимости

Глава государства пожелал успехов в его ответственной деятельности.

Сегодня, 10:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев поздравил президента Шри-Ланки с Днем независимости Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
111

Президент Казахстана поздравил Ануру Кумару Диссанаяке и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Шри-Ланки на пути устойчивого развития и укрепления ее международного авторитета.

"Казахстан придает важное значение дальнейшему углублению отношений с Шри-Ланкой. Уверен, наше взаимодействие будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших народов", – говорится в поздравлении.    

Глава нашего государства пожелал Президенту Ануре Кумаре Диссанаяке успехов в его ответственной деятельности, а народу Шри-Ланки – благополучия и процветания.

Самое читаемое

Наверх