Президент Казахстана поздравил Ануру Кумару Диссанаяке и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Шри-Ланки на пути устойчивого развития и укрепления ее международного авторитета.

"Казахстан придает важное значение дальнейшему углублению отношений с Шри-Ланкой. Уверен, наше взаимодействие будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших народов", – говорится в поздравлении.

Глава нашего государства пожелал Президенту Ануре Кумаре Диссанаяке успехов в его ответственной деятельности, а народу Шри-Ланки – благополучия и процветания.