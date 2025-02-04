Токаев поздравил президента Шри-Ланки с Днем независимости
Глава государства пожелал успехов в его ответственной деятельности.
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
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Президент Казахстана поздравил Ануру Кумару Диссанаяке и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.
В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Шри-Ланки на пути устойчивого развития и укрепления ее международного авторитета.
"Казахстан придает важное значение дальнейшему углублению отношений с Шри-Ланкой. Уверен, наше взаимодействие будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших народов", – говорится в поздравлении.
Глава нашего государства пожелал Президенту Ануре Кумаре Диссанаяке успехов в его ответственной деятельности, а народу Шри-Ланки – благополучия и процветания.
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