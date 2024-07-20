Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Сегодня, 13:27
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Сегодня, 13:27Сегодня, 13:27
115Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Руанды Полю Кагаме, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост Президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны", — говорится в сообщении Акорды.
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