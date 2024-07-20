Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Руанды Полю Кагаме, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост Президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны", — говорится в сообщении Акорды.