Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев тепло поздравил Жапарова с днём рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

"Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.

Напомним, ранее Токаев поздравил президента и народ Лаоса с Днём независимости.