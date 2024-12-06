Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад Жапарова в укрепление казахско-кыргызских отношений.
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Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Токаев тепло поздравил Жапарова с днём рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.
"Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.
Напомним, ранее Токаев поздравил президента и народ Лаоса с Днём независимости.
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