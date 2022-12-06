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akorda.kz Сегодня, 11:25
149
Сегодня, 11:25
149
Фото: akorda.kz

Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения

Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Садыра Жапарова с днём рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Президент Казахстана выразил твёрдую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении. 

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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#Президент Казахстана #Кыргызстан #поздравление
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:25
149
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