Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения

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Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Садыра Жапарова с днём рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Президент Казахстана выразил твёрдую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.