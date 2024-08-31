Токаев поздравил президента Кыргызстана с Днём Независимости.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Акорду.

В поздравительном письме глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и процветания.