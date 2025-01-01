Токаев поздравил президента Кубы с Днём победы революции
Сегодня, 16:01
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Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
142Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с национальным праздником – Днем победы революции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество двух стран, развивающееся в духе традиционной дружбы и доверия, будет неуклонно укрепляться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а народу Кубы – благополучия и процветания.