Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана.
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана и народ Ирана с Днем Исламской революции, передаёт BaigeNews.kz.
В телеграмме подчеркивается, что Иран пользуется признанием как сильное и авторитетное государство Ближнего Востока и исламского мира.
Президент Казахстана с удовлетворением отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества, укрепляющегося с каждым годом.
Глава нашего государства пожелал Масуду Пезешкиану успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – процветания и благополучия.
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