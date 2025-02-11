  • 11 Февраля, 11:44
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Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана.

Сегодня, 10:00
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Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана и народ Ирана с Днем Исламской революции, передаёт BaigeNews.kz.

В телеграмме подчеркивается, что Иран пользуется признанием как сильное и авторитетное государство Ближнего Востока и исламского мира.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества, укрепляющегося с каждым годом.

Глава нашего государства пожелал Масуду Пезешкиану успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – процветания и благополучия.

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