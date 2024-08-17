  • 17 Августа, 21:59
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости.

Сегодня, 11:30
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.

Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.

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