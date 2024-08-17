Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.

Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.