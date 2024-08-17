Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости.
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
372Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.
Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.
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