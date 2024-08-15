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Токаев поздравил президента Индии с Днём независимости

Вчера, 20:48
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 20:48
Вчера, 20:48
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индии. Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.

Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех её начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

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