Токаев поздравил президента Индии с Днём независимости

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индии. Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.

Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех её начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.