Токаев поздравил президента Индии с Днём независимости
Вчера, 20:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 20:48Вчера, 20:48
237Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индии. Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.
Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех её начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: расследование громкого дела прокомментировали в МВД
- Материал возвращён без исполнения - Военный суд о деле сына депутата Турлыханова
- Павел Дуров выделил гранты для сельских школьников в Казахстане
- Почему осуждённый сын депутата Турлыханова гулял ночью в Алматы, ответили в КУИС
- Центрально-Азиатский хаб Euronews откроют в Астане