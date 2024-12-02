Токаев поздравил президента и народ Лаоса с Днём независимости
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
106Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 2-го декабря направил телеграмму поздравления президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита и его соотечественников с Днем независимости. Касым-Жомарт Токаев отметил значительные успехи Лаоса в укреплении государственности и повышении благосостояния народа", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения продолжат поступательно развиваться.
Ранее также Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ОАЭ.
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