Токаев поздравил президента и народ Лаоса с Днём независимости

Касым-Жомарт Токаев 2-го декабря направил телеграмму поздравления президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита и его соотечественников с Днем независимости. Касым-Жомарт Токаев отметил значительные успехи Лаоса в укреплении государственности и повышении благосостояния народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения продолжат поступательно развиваться.

Ранее также Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ОАЭ.