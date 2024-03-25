Токаев поздравил президента и народ Греции с Днём независимости

Касым-Жомарт Токаев поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником – Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться", – говорится в телеграмме.