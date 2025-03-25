  • 25 Марта, 14:24
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил президента Греции с Днем независимости

Глава государства поздравил Президента Греции с Днем независимости

Сегодня, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
119
Фото: baigenews.kz

Глава государства поздравил Президента Греции с Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии.

Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу – процветания и благополучия.

Самое читаемое

Наверх