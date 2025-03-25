Глава государства поздравил Президента Греции с Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии.

Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу – процветания и благополучия.